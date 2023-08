An diesem Donnerstag beginnt in Jackson Hole das geldpolitische Symposium. Am Freitag werden Reden von US-Notenbankchef Jerome Powell und von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet.Frankfurt - Der Eurokurs hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0838 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Fachleute rechnen damit, dass vor den Reden wichtiger Notenbanker am Freitag weiterhin wenig Bewegung am Devisenmarkt herrschen dürfte. Zum Schweizer Franken legen derweil sowohl der Euro als auch der Dollar zu. Der «Greenback»...

