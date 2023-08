Nachdem starke Quartalszahlen und optimistische Ziele des US-amerikanischen Halbleiterkonzerns Nvidia am Donnerstag zunächst auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt beflügelt haben, flaute der Rückenwind im Tagesverlauf ab. Zum Handelsschluss in Frankfurt dominierten dann letztlich die roten Vorzeichen.Der DAX, der am Morgen in der Spitze noch um gut ein Prozent gestiegen war, drehte ins Minus und verlor letztlich 0,68 Prozent auf 15.621,49 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Titel büßte 0,73 Prozent ...

