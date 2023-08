Nvidia hat geliefert und die hohen Erwartungen der Wall Street am Vorabend sogar noch deutlich übertroffen. An der Wall Street ist die Stimmung am Donnerstag aber trotzdem verhalten. Vor allem Tech-Titel notieren inzwischen teils deutlich im Minus, doch auch der US-Leitindex Dow Jones rutscht ins Minus.Die Vorfreude auf das Zahlenwerk von Nvidia hat in den vergangenen Tagen für eine kleine Rally im Tech-Sektor gesorgt, doch damit ist am Donnerstag erst einmal wieder Schluss. Obwohl der Chip-Konzern ...

