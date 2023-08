Sofia - In den Playoffs der Qualifikation der Europa Conference League haben sich die Eintracht Frankfurt und Levski Sofia im Hinspiel mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dank Randal Kolo Muani konnte Frankfurt bereits in der 6. Minute in Führung gehen.



Über weite Strecken verteidigten sie ihre Führung auch mit einer gehörigen Portion Glück: Großchancen wie etwa durch Ronaldo in der 39. Minute konnten die Gastgeber zunächst nicht verwerten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Hassimi Fadiga der Ausgleich. Das Rückspiel ist für den 31. Oktober geplant. Die weiteren Ergebnisse der zeitgleich gestarteten Spiele: Sepsi OSK - FK Bodø/Glimt 2:2; Fenerbahçe - Twente Enschede 5:1; Dynamo Kiew - Besiktas 2:3; Rapid Wien - AC Florenz 1:0; Maccabi Tel Aviv - NK Celje 4:1; Farul Constanta - HJK Helsinki 2:1.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken