Der Tag an der Wall Street stand zunächst gänzlich im Zeichen der starken Zahlen von Nvidia am Vorabend. Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf der letzten Tage sowie die wachsende Nervosität vor der morgigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole haben im Tagesverlauf aber für fallende Kurse gesorgt.Der Dow Jones Industrial büßte letztlich 1,08 Prozent auf 34.099,42 Punkte ein und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mitte Juli. Zudem wurde mit der 90-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...