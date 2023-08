Der Bericht hebt marktführende Daten und fortschrittliche analytische Modellierung hervor, die die Markteinführung beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern

Experian gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen von der 2023 SPARK Matrix von Quadrant Knowledge Solutions, die strategische Einblicke in die Rangfolge der Marktteilnehmer auf der Grundlage von technologischer Exzellenz und Kundenwirkung liefert, als Technologieführer im Bereich digitaler Entscheidungsplattformen ausgezeichnet wurde. Die SPARK-Matrix (Strategic Performance Assessment and Ranking) unterteilt die globalen Zulieferer in drei Kategorien: Aspirants (Anwärter), Strong Contenders (starke Konkurrenten) und Technology Leaders (Technologieführer), die höchste Kategorie.

Experian unterscheidet sich von den anderen Technologieführern durch die Einbeziehung spezieller Daten, einzigartiger Funktionen und fortschrittlicher Analysen, um seinen Kunden maßgeschneiderte Strategien für die Kreditrisikoentscheidung zu bieten. Die Experian-Plattform für das Entscheidungsmanagement nutzt die Leistungsfähigkeit umfangreicher Daten, fortschrittlicher Analysen und automatisierter Entscheidungssoftware zur Unterstützung und Optimierung des Verbraucherlebenszyklus. Sie bietet Fachwissen über Kreditrisiken und Strategien, eine schnelle Umsetzung von Strategien in Test- und Produktionsumgebungen sowie eine proaktive Überwachung der Leistung.

"Diese Auszeichnung als Technologieführer unterstreicht die erstklassigen Fähigkeiten unserer Entscheidungsmanagement-Plattform, die marktführende Daten, Orchestrierung und Automatisierung, fortschrittliche Analysemodelle, Entscheidungsleistung und Reporting bietet", sagte Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "All diese integrierten Funktionen beschleunigen die Markteinführung der Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden und sorgen für eine erhebliche Verbesserung des Kundenerlebnisses."

Die Entscheidungsmanagement-Plattform von Experian kombiniert mehrere der führenden Technologien und Assets des Unternehmens, darunter Experian PowerCurve, eine einheitliche, komponentenbasierte, automatisierte Entscheidungs-Engine, die Experians umfassende Daten, Strategiedesign, Entscheidungsautomatisierung sowie detaillierte Überwachung und Berichterstattung einbezieht; Ascend Analytical Sandbox, eine erstklassige fortschrittliche Analyseumgebung, die tiefere Einblicke, Datenvisualisierung, Business Intelligence und Modellentwicklung ermöglicht; Ascend Ops, die es Kreditgebern ermöglicht, neue Funktionen und Modelle innerhalb von Tagen oder Wochen anstelle von Monaten zu implementieren; und vieles mehr.

Arun U, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, erklärte: "Experians Entscheidungsplattform PowerCurve ermöglicht ihren Nutzern die kontinuierliche Entwicklung und Verfeinerung von Entscheidungstechniken sowie die Wiederverwendung und Standardisierung einer Entscheidungslogik in verschiedenen Unternehmen, indem sie die gemeinsame Entwicklung von Entscheidungslösungen erleichtert. Die Plattform fördert auch die Einbindung von KI-gestützten dynamischen Strategien, KI-gesteuerter Identitätsüberprüfung und Geräteintelligenz, um die Datenerfassung und das Fallmanagement zu optimieren."

Die skalierbare, modulare Plattform basiert auf einer Cloud-Infrastruktur, die diese Lösungen für Kunden jeder Größe zugänglich macht.

Die SPARK-Matrix 2023 zu digitalen Entscheidungsplattformen beleuchtet das Wachstum dieser Plattformen und die sich verändernden Markttrends, die ihre Einführung vorantreiben, einschließlich der Rolle von maschinellem Lernen und KI. Weitere Informationen über den Bericht erhalten Sie unter https://www.experian.com/blogs/global-insights/unraveling-the-power-of-digital-decisioning-shaping-the-future-of-data-driven-decisions/.

