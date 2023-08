Am 21. August hatten wir um 19:34 Uhr im Express-Service getitelt: "PayPal: Gegenreaktion vom Jahrestief - ist das die Trading-Chance?" In diesem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Schafft PayPal ISIN: US70450Y1038 in der neuen Handelswoche die Hürde bei 60,00 USD, könnte dies eine technische Gegenreaktion einleiten, die den Kurs aus dem kurzfristigen Abwärtstrend befreien kann." Das scheint sich nun zu bestätigen. Der Aktienkurs des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...