Westfalia Fruit India hat seine erste Avocado-Reifungsanlage in Mumbai, Indien, eröffnet. Dadurch kann das Unternehmen verzehrfertige Avocados an Verbraucher in Mumbai und den angrenzenden Gebieten liefern. Zac Bard, Director Westfalia Fruit India. eröffnet erste eigene Avocado-Reifungsanlage. Foto © Westfalia Fruit, PR020 Die spezielle Reifekammer wurde in Navi Mumbai, in der...

