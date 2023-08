Die Zwiebelpreise in der Ukraine haben in dem ersten Halbjahr 2023 schockierende Höhen erreicht und auf Großhandelsebene 1,3 bis 1,4 USD erreicht, was einen Allzeitrekord darstellt, wie EastFruit berichtet. Dies hat die Landwirte dazu motiviert, in die Produktion zu investieren, obwohl die traditionellen Anbaugebiete der Ukraine weiterhin von russischen Invasoren besetzt sind....

