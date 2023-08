Das Instrument ALX DE0005032007 ALEXANDERWERK AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2023The instrument ALX DE0005032007 ALEXANDERWERK AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.08.2023 and ex capital adjustment on 28.08.2023Das Instrument 0V5 US45166V1061 IDEANOMICS INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023The instrument 0V5 US45166V1061 IDEANOMICS INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.08.2023Das Instrument B6E SE0000872095 SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2023The instrument B6E SE0000872095 SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.08.2023 and ex capital adjustment on 28.08.2023Das Instrument SBX DE000A3E5A59 SYNBIOTIC SE NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023The instrument SBX DE000A3E5A59 SYNBIOTIC SE NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.08.2023Das Instrument 39Q SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023The instrument 39Q SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.08.2023Das Instrument 011 CA88369B1058 THESIS GOLD INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2023The instrument 011 CA88369B1058 THESIS GOLD INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.08.2023 and ex capital adjustment on 28.08.2023