Gegenüber dem Franken hat der Dollar den Aufwärtstrend gefestigt und kostet aktuell 0,8864 Franken nach 0,8846 am Vorabend.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist unter 1,08 US-Dollar gefallen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0785 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Aktuell notiert sie auf dem Niveau von Mitte Juni. Gegenüber dem Franken hat der Dollar den Aufwärtstrend gefestigt und kostet aktuell 0,8864 Franken nach 0,8846 am Vorabend.

