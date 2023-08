Die DHL Group wird den elektrischen Pakettransport auf dem Wasser in Berlin weiter ausbauen. Das Pilotprojekt mit dem elektrisch angetriebenen Solarschiff verläuft so erfolgreich, dass es um mindestens ein Jahr verlängert wird. Das hat DHL Paket nun gemeinsam mit den Partnern Berliner Hafen- und Lagergesellschaft BEHALA und der Reederei Solarwaterworld beschlossen, wie es in einer Mitteilung des Logistikers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...