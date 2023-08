Schaeffler hat eine neue mechatronische Hinterachslenkung auf den Markt gebracht. Premiere feierte die Innovation jüngst in dem rein elektrischen SUV eines "renommierten Fahrzeugherstellers". Noch 2023 und 2024 sollen weitere Modelle mit der Hinterachslenkung von Schaeffler in Serie gehen. Das gibt der Zulieferer in einer Mitteilung bekannt - ohne jedoch auf den Namen des Erstkunden einzugehen. Stattdessen ...

