BMW hat für die in Kürze startende IAA Mobility in München eine Reihe von vollelektrischen Weltpremieren angekündigt. Einige Fahrzeuge werden sogar schon vor der Messe enthüllt, darunter zwei Elektro-Minis und eine neue BMW-Studie. Bereits am 2. September wird der BMW Vision Neue Klasse enthüllt, der einen konkreten Ausblick auf die Elektroautos der Neuen Klasse bieten soll. Wie BMW-Chef Oliver Zipse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...