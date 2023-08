"Der Blick auf deutsche Konjunkturdaten erfordert derzeit starke Nerven. Der neuerliche Fall des ifo-Geschäftsklimaindex kommt einem Tritt in die Magengrube gleich."von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Blick auf deutsche Konjunkturdaten erfordert derzeit starke Nerven. Der neuerliche Fall des ifo-Geschäftsklimaindex kommt einem Tritt in die Magengrube gleich. Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Besserung werden weiter in die Zukunft verschoben. Der während der Corona-Pandemie aufgebaute Auftragsüberhang ist abgebaut.

