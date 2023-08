Wiederholt enttäuschte PayPal im laufenden Jahr mit Zahlen und konnte die Erwartungen der Anleger an das Wachstum nicht erfüllen. Viel verändert hat sich in den letzten Tagen nicht. Doch nachdem die Aktie am vergangenen Freitag bei 52,62 Euro ein neues Mehr-Jahres-Tief erreichte, geht es mit den Kursen nun wieder spürbar in die Höhe.Anzeige:Auch am Mittwoch freute PayPal (US70450Y1038) sich an der Börse über Rückenwind und legte um 1,83 Prozent bis auf 57,20 Euro zu. Ausgehend vom Tief am Freitag ging es nun schon um 8,7 ...

