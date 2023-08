Der EuroStoxx50 gewinnt am späten Vormittag 0,5 Prozent auf 4253,40 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Freitag etwas erholt. Tags zuvor waren sie noch im Sog einer schwachen Wall Street gefallen, wo sich nun eine leichte Erholung abzeichnete. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,5 Prozent auf 4253,40 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,58 Prozent auf 7255,99 Zähler zu, während der britische FTSE 100 um 0,29...

Den vollständigen Artikel lesen ...