Nachdem die Aktie des Leverkusener Kunststoffkonzerns heute zunächst mit leichten Verlusten in den Handel gestartet war, drehte sie dann im weiteren Verlauf des Vormittags ins Plus. Hintergrund ist, dass wohl zwei Großaktionäre fordern, mit dem staatlichen Ölkonzern Abu Dhabis, Adnoc, formelle Gespräche zu beginnen. Diese Meldung hatte den Covestro-Kurs bereits gestern in die Höhe getrieben. Einer der beiden Parteien, die Gespräche mit Adnoc fordern, ist Arne Rautenberg, Fondsmanager des Covestro-Anteilseigners Union Investment. Seine Forderung hatte er gestern der Nachrichtenagentur Reuters im Rahmen eines Interviews mitgeteilt.



Nun muss sich zeigen, ob der Covestro-Kurs dadurch nachhaltiges Aufwärtsmomentum erhält. Das wäre z. B. der Fall, wenn die Widerstandsmarke bei gut 50 € überzeugend überwunden werden könnte. Spätestens dann sollten Anleger, die bis dahin nicht investiert waren, aufspringen.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



