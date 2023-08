Die Druck-Alkali-Elektrolyse soll sich aus zehn Modulen mit jeweils 10 MW Leistung zusammensetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. "Wir arbeiten erstmalig mit einer führenden europäischen Raffinerie in einem kommerziellen Großprojekt zusammen", sagt Sunfire-CEO Nils Aldag. An welche Raffinerie die Elektrolyse-Anlage gehen soll, bleibt in der Pressemitteilung offen. Aldag erklärt: "Raffinerien sind Vorreiter bei der Dekarbonisierung ihrer Betriebsprozesse durch grünen Wasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...