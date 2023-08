EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie

MAX Automation SE nach erfolgreicher Restrukturierung und strategischer Neuausrichtung: Verwaltungsrat richtet Präsidialausschuss ein - CEO Dr. Christian Diekmann scheidet einvernehmlich aus



MAX Automation SE nach erfolgreicher Restrukturierung und strategischer Neuausrichtung: Verwaltungsrat richtet Präsidialausschuss ein - CEO Dr. Christian Diekmann scheidet einvernehmlich aus Hamburg, 25. August 2023 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Beteiligungsgesellschaft MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58 ) gab heute bekannt, dass der geschäftsführende Direktor (CEO) Herr Dr. Christian Diekmann mit Wirkung zum 31. August 2023 sein Amt niederlegt und zu diesem Zeitpunkt einvernehmlich seine Tätigkeit für die MAX Automation SE beendet. Der Verwaltungsrat der monistischen SE hat in Fortsetzung der Fokussierung als Beteiligungsgesellschaft einen Präsidialausschuss eingerichtet, der die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft federführend mit den geschäftsführenden Direktoren vorantreiben wird. Hiermit einhergehend entfällt die Position des CEO. Dr. Christian Diekmann ist daher mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, seine Tätigkeit vorzeitig zu beenden. Die Position des als CEO agierenden geschäftsführenden Direktors wird nicht mehr besetzt. Die Aufgaben werden entsprechend ihrer Leitungs- und Führungsfunktionen auf den Präsidialausschuss und die geschäftsführenden Direktoren Dr. Ralf Guckert und Hartmut Buscher verteilt. Die MAX Automation SE ist heute nach Abschluss mehrjähriger, umfangreicher Maßnahmen in einem schwierigen Umfeld erfolgreich für die Zukunft aufgestellt.



Guido Mundt, Verwaltungsratsvorsitzender der MAX Automation SE würdigt die Leistung: "Dr. Christian Diekmann hat in schwierigen Zeiten für das Unternehmen viel geleistet und maßgeblichen Anteil daran, dass die MAX Automation heute so gut dasteht. Er hat das Unternehmen nicht nur auf Kurs gehalten, sondern auch in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat neu ausgerichtet. Dafür sind ihm der Verwaltungsrat und die Kolleginnen und Kollegen der MAX Gruppe zu Dank verpflichtet."



Dr. Christian Diekmann sagt: "Es waren herausfordernde und spannende viereinhalb Jahre bei der MAX Automation. Mit dem neu aufgestellten Leadership-Team und den neuen Strukturen haben wir schnell den Turnaround erreicht. Die Marktkapitalisierung und der innere Wert der Beteiligungen haben sich massiv gesteigert. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche dem MAX Team auf seinem weiteren Weg viel Erfolg."



KONTAKT: Marcel Neustock

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 - 40 - 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN: Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588) und erzielte 2022 einen Umsatz von 409,2 Mio. Euro. www.maxautomation.com



