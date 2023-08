Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei und Ericsson haben eine langfristige globale Vereinbarung zur Kreuzlizenzierung von Patenten unterzeichnet. Sie deckt Patente ab, die für eine Vielzahl von Standards wie 3GPP, ITU, IEEE und IETF für 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien unerlässlich sind. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb von Netzwerkinfrastrukturen und Endverbrauchergeräten beider Unternehmen und gewährt beiden Parteien weltweiten Zugang zu den patentierten, standardisierten Technologien der jeweils anderen Partei."Wir freuen uns sehr über den Abschluss einer langfristigen globalen Cross-Licensing-Vereinbarung mit Ericsson", so Alan Fan, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei Huawei. "Als maßgebliche Anmelder von Standard Essential Patents (SEPs) für mobile Kommunikation erkennen die Unternehmen gegenseitig den Wert ihres geistigen Eigentums an, und diese Vereinbarung schafft ein stärkeres Patentumfeld. Sie zeigt, dass beide Parteien sich verpflichtet haben, geistiges Eigentum ordnungsgemäß zu respektieren und zu schützen."In den letzten 20 Jahren hat Huawei einen wichtigen Beitrag zu den grundlegenden IKT-Normen geleistet, einschließlich der Normen für Mobilfunk-, WLAN und Multimedia-Codecs. Im Jahr 2022 führte Huawei mit 4.505 Anmeldungen die Rangliste der Patentanmelder des Europäischen Patentamts an."Unser Engagement für den Austausch führender technologischer Innovationen wird eine gesunde, nachhaltige Entwicklung der Branche vorantreiben und Verbrauchern zuverlässigere Produkte und Dienstleistungen bieten", fügte Fan hinzu.Huawei ist sowohl Inhaber als auch Implementierer von SEPs und strebt einen ausgewogenen Ansatz bei der Lizenzierung an. Durch den Abschluss dieser Vereinbarung erhalten die Unternehmen Zugang zu Schlüsseltechnologien. Fan sagte: "Diese Vereinbarung ist das Ergebnis intensiver Diskussionen, bei denen sichergestellt wurde, dass die Interessen von Patentinhabern und Implementierern gleichermaßen gewahrt werden."Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Wir bieten mehr als drei Milliarden Menschen weltweit unsere Dienstleistungen an.Unsere Vision und Mission besteht darin, jedem Menschen, jedem Heim und jeder Organisation die digitale Welt näher zu bringen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Zu diesem Zweck werden wir auf eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang hinarbeiten und damit den Grundstein für eine intelligente Welt legen; wir werden eine breit gefächerte Rechenleistung bereitstellen, wo und wann immer Sie sie brauchen, um Cloud und Intelligenz in alle Himmelsrichtungen zu bringen; wir werden digitale Plattformen aufbauen, die allen Branchen und Organisationen helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; und wir werden die Nutzererfahrung mit KI neu definieren, um sie für die Menschen in allen Aspekten ihres Lebens intelligenter und persönlicher zu gestalten, egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, beim Vergnügen oder beim Training sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-ericsson-unterzeichnen-langfristige-vereinbarung-zur-kreuzlizenzierung-von-patenten-301910128.htmlPressekontakt:Jiayue Li,iris.lijiayue@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5588507