Dem US-Payment-Spezialisten Affirm gelingt am Freitag etwas, das die Branchenkollegen Adyen und PayPal zuletzt nicht geschafft haben: Das Unternehmen hat am Vorabend Zahlen vorgelegt, die die Wall Street auf ganzer Länge überzeugen. In der Folge ist die Aktie am Freitag zu Handelsbeginn um fast 30 Prozent nach oben geschossen.Wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte, sind die Erlöse im abgelaufenen Quartal (bis Ende Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...