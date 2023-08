Die Aktie von Nvidia hat ihre Verluste am Freitag im Tagesverlauf ausgeweitet. Rund zweieinhalb Stunden nach Handelsstart an der Wall Street notierte sie rund drei Prozent im Minus. Die gedrückte Stimmung an den Märkten im Anschluss an die Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole ist alles andere als förderlich.Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick am Mittwochabend nach US-Börsenschluss hatte Nvidia die Erwartungen regelrecht pulverisiert. Die Analysten sind voll ...

