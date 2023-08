DJ MÄRKTE EUROPA/Powell bewegt kaum - Tui auf Allzeittief

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag wenig verändert geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.632 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent - auf 4.236 Zähler. Die mit großer Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Jerome Powell wurde leicht falkenhaft am Markt aufgenommen. Die Marktbewegungen hielt sich aber in Grenzen - am Devisenmarkt gab der Euro leicht nach auf 1,0785 Dollar.

Die US-Notenbank werde bezüglich weiterer Zinsanhebungen vorsichtig vorgehen, sagte Powell. Die Wirkung der bisherigen Zinsschritte sei zwar noch nicht voll in der Wirtschaft angekommen. Der Fed-Chairman verwies aber zugleich darauf, dass zwei Monate mit guten Inflationsdaten nicht genug seien, um sicher zu sein, dass sich die Inflation dauerhaft in Richtung des Fed-Ziels bewege.

Erst um 21.00 Uhr wird sich EZB-Chefin Christine Lagarde äußern. Nach den schwachen Einkaufsmanagerindizes sind die Zinserhöhungserwartungen im Euroraum gefallen - die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im September ist laut der Deutschen Bank auf 32,5 Prozent gesunken.

Der enttäuschend ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex verpuffte derweil am Markt. Sowohl die Lagebeurteilung wie auch die Geschäftserwartungen haben die Prognose verfehlt. Allerdings dürfte dies nach den zuletzt teils sehr schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes für die meisten Akteure auch keine wirkliche Überraschung mehr gewesen sein.

Kursdebakel für Watches of Switzerland

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite war weiter sehr dünn. In London stürzten Watches of Switzerland um 20,9 Prozent ab. Sehr negativ für das Geschäftsmodell kam an, dass Rolex 100 Ladengeschäfte des Uhreneinzelhändlers Bucherer übernimmt, von denen bislang etwa die Hälfte Rolex-Uhren führt. Laut den Analysten von Jefferies spielt Bucherer für den Umsatz mit Rolex-Uhren in der gleichen Liga wie Watches of Switzerland. Die Analysten von Shore Capital sind der Meinung, dass die Übernahme kurzfristig keine Auswirkungen auf Watches of Switzerland haben wird, weil es kaum geografische Überschneidungen gebe. Dennoch werfe es Fragen insbesondere für die Strategie in den USA auf.

Die Novartis-Aktie (-0,2%) zeigte sich unbeeindruckt davon, dass die Tochter Sandoz die US-Zulassung für ein Multiple-Sklerose-Medikament erhalten hat. Es ist das erste Generikum für diese Anwendung. Novartis liegen praktisch unverändert im Markt.

Covestro verloren 2,2 Prozent, nachdem sie am Vortag 3,5 Prozent zugelegt hatten. Am Donnerstag stützte ein Bericht, demzufolge zwei der 15 größten Investoren das Unternehmen aufgefordert haben sollen, Übernahmegespräche mit Adnoc aufzunehmen. Zuletzt gab es immer wieder Berichte über das angebliche Interesse von Adnoc an dem Chemiekonzern.

Mit einem Minus von 2,9 Prozent auf 5,48 Euro schlossen Tui knapp über dem am Vormittag aufgestellten Allzeittief bei 5,42 Euro. Die Aussichten des Tourismuskonzerns wurden trübe gesehen. Weil Europa wohl auf eine Rezession zusteuert, dürfte in den kommenden Quartalen beim Urlaub gespart werden. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist der Kurs um 17 Prozent gesunken.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.236,25 +4,03 +0,1% +11,7% Stoxx-50 3.921,96 -2,41 -0,1% +7,4% Stoxx-600 451,39 -0,18 -0,0% +6,2% XETRA-DAX 15.631,82 +10,33 +0,1% +12,3% FTSE-100 London 7.338,58 +4,95 +0,1% -1,6% CAC-40 Paris 7.229,60 +15,14 +0,2% +11,7% AEX Amsterdam 733,37 -0,62 -0,1% +6,4% ATHEX-20 Athen 3.149,17 +6,64 +0,2% +39,9% BEL-20 Brüssel 3.622,42 +3,01 +0,1% -2,1% BUX Budapest 56.912,43 -315,90 -0,6% +30,0% OMXH-25 Helsinki 4.232,24 +5,12 +0,1% -12,4% ISE NAT. 30 Istanbul 8.265,47 +224,63 +2,8% +39,0% OMXC-20 Kopenhagen 2.160,09 -16,11 -0,7% +17,7% PSI 20 Lissabon 6.064,81 +56,38 +0,9% +6,9% IBEX-35 Madrid 9.338,90 +14,20 +0,2% +13,5% FTSE-MIB Mailand 28.208,45 +136,33 +0,5% +18,4% OBX Oslo 1.138,47 +2,61 +0,2% +4,5% PX Prag 1.350,79 -0,27 -0,0% +12,4% OMXS-30 Stockholm 2.148,47 +2,72 +0,1% +5,1% WIG-20 Warschau 2.000,42 -9,16 -0,5% +11,6% ATX Wien 3.098,91 +4,84 +0,2% +0,2% SMI Zürich 10.956,90 -19,93 -0,2% +2,1% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,56 +0,04 -0,01 US-Zehnjahresrendite 4,24 -0,00 +0,36 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0793 -0,2% 1,0785 1,0830 +0,8% EUR/JPY 157,89 +0,1% 157,63 157,79 +12,5% EUR/CHF 0,9555 -0,1% 0,9557 0,9558 -3,5% EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8583 0,8573 -3,1% USD/JPY 146,29 +0,3% 146,14 145,69 +11,6% GBP/USD 1,2580 -0,2% 1,2565 1,2632 +4,0% USD/CNH (Offshore) 7,2945 +0,1% 7,2903 7,2850 +5,3% Bitcoin BTC/USD 25.937,92 -0,6% 26.034,77 26.040,60 +56,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,67 79,05 +0,8% +0,62 +1,7% Brent/ICE 84,05 83,36 +0,8% +0,69 +1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,00 31,94 +9,6% +3,06 -61,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,27 1.917,80 -0,4% -8,54 +4,7% Silber (Spot) 24,13 24,18 -0,2% -0,04 +0,7% Platin (Spot) 942,28 938,35 +0,4% +3,93 -11,8% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,4% -0,01 -1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

