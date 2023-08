NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 US-Dollar belassen. Der jüngste Nachrichtenfluss bestärke ihn in seiner Annahme, dass der Streaming-Anbieter für Konsumenten die beste Wahl bleibe, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen von Wettbewerbern, Content-Lizenzen und der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern sprächen für Netflix./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 12:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 12:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken