Brüssel - Die EU-Kommission hat mit Abrysvo erstmals einen Impfstoff zugelassen, der auch Säuglinge gegen die durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verursachte Erkrankung der unteren Atemwege schützt. "Vor der bevorstehenden Saison im Herbst und Winter kann dieser Impfstoff dabei helfen, schwerwiegende Folgen von RSV für einige unserer schwächsten Bürger zu verhindern", sagte Stella Kyriakides, Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Freitag.



Die Zulassung sei besonders wichtig für Kinder, da für sie RSV eine der häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte ist, so Kyriakides. Die Kommission hatte die Zulassung des Impfstoffs beschleunigt, sodass mehrere Prüfschritte parallel statt hintereinander stattfanden. In der EU stehen jährlich etwa 245.000 Krankenhauseinweisungen von Kindern unter fünf Jahren mit RSV in Verbindung, wobei die meisten Fälle bei Kindern unter einem Jahr auftreten. Bei Personen über 60 Jahren verursacht das Virus jährlich mehr als 270.000 Krankenhausaufenthalte und etwa 20.000 Todesfälle.

