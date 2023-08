Für den Brauereikonzern Heineken (WKN: A0CA0G) läuft es aktuell nicht besonders gut, und auch die Aktie hat zuletzt sogar bis unter 90 € nachgegeben. Jetzt folgt die nächste schlechte Nachricht für den Konzern. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Heineken vorgestellt Heineken N.V. mit Sitz in Amsterdam braut und verkauft weltweit Bier und Apfelwein. Das Unternehmen bietet auch alkoholfreie Getränke und Wasser an. Bekannt ist der Konzern vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...