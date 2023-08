Die Börse traut den Finanzdienstleistern nicht. Die Sorge ist, dass eine Phase der Konsumschwäche bevorsteht und die Rate der Kreditausfälle im Privatsektor steigt. Affirm widerlegte mit den Zahlen für das 4. Fiskalquartal diese Befürchtungen, was am Freitag zu einem Short-Squeeze führt.Von einer Konsumschwäche ist in den Affirm (US00827B1061) Zahlen nichts zu erkennen. Das über den Finanzdienstleister abgewickelte Bruttowarenvolumen kletterte im abgeschlossenen 4. Fiskalquartal um 25 % im Jahresvergleich auf 5,5 Mrd. US-Dollar. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...