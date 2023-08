Berlin - Es sieht nach einem Befreiungsschlag aus: Am 4. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat die in den ersten drei Partien punktlos gebliebene Hertha den ersten Saisonsieg eingefahren, und das mit einem 5:0 gegen Fürth deutlich. Tabakovic (23.), Winkler (31.), Dárdai (46.), Prevljak (66.) und Tabakovic (77. Minute) erzielten die Treffer, die die Hertha nun immerhin vom letzten auf den 14. Tabellenplatz hievt.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Hansa Rostock - VfL Osnabrück 2:1 und SV 07 Elversberg - Fortuna Düsseldorf 0:5.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken