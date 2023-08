Mit Mainz Biomed konnten wir im Februar und März in den RuMaS Trading-Tipps schon schöne Treffer landen und auch mit unserem neuen Trading-Tipp hatten wir ein glückliches Händchen. So wurde der Trading-Tipp am letzten Sonntag beschrieben: "Nach dem langanhaltenden Absturz ist der Versuch einer Bodenbildung im Bereich um 2,70 Euro mit Vorsicht zu genießen und zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerade die wahrscheinlichste Variante. Dafür müsste das Handelsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...