Bei Hecla Mining hatten wir am 20. August den Einstieg vorgeschlagen und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben: "Der Gold- und Silberproduzent wurde nach durchwachsenen Zahlen abgestraft und jetzt dürften wieder die Edelmetallpreise in den Fokus der Anleger rücken. Wenn sich der Gold- und Silberpreis erholt, wäre unser erstes Kursziel 5,20 USD und das wären ausgehend von unserem Einstiegskurs ein Kursgewinn von rund 12 Prozent." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...