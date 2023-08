Am Ursprungsort sank der durchschnittliche Preis im Vergleich zu der letzten Saison um 0,24 EUR/kg, während der von den Verbrauchern gezahlte Preis um 0,23 EUR/kg stieg, mit einer Differenz von 0,90 EUR/kg zwischen dem, was der Verbraucher zahlte, und dem, was der Erzeuger verlangte. Der durchschnittliche Preis für den Erzeuger der andalusischen Wassermelone lag in dieser Saison bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...