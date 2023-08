China senkte überraschend die Stempelsteuer am Wochenende. Schwache Wirtschaftsdaten sorgen dafür, dass Peking die Reihe seiner Stützungsmaßnahmen ausweitet. 3M einigt sich. Fehlerhafter Gehörschutz hat zu mehr als 300.000 Klagen geführt, die der Mischkonzern nun mit einer außergerichtlichen Einigung beilegen will. Poliert Apple seine iPad Pro Linie auf? Das Top-Modell ist seit 2018 im Wesentlichen unverändert und Spekulationen gehen um, dass Anfang 2024 ein umfassendes Neudesign ansteht.Asien erlebt einen sehr starken Start in die Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...