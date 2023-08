"Die Haltung der letzten Jahre ist vorbei, als die Zentralbanken versucht haben, mit genauen Aussagen die Finanzmärkte in die gewünschte Richtung zu steuern. Der geldpolitische Nebel ist zurück."Die Finanzmärkte schauten am letzten Freitag in die Rocky Mountains. In der weiten Landschaft von Wyoming hielt Fed-Präsident Jerome Powell eine Rede, in welcher er sich alle geldpolitischen Optionen offenhielt. Die Fed Watcher werden nun die zukünftigen Konjunkturdaten im Detail auf Hinweise darauf sezieren, inwiefern sie die Meinung von Powell bezüglich weiterer Zinserhöhungen beeinflussen.

