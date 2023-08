Das Swiss WEB3FEST bietet informative Gespräche und wegweisende Einblicke mit einem umfassenden Programm rund um die verschiedensten Web3 Themenbereiche.Zug - Die globale Web3-Community trifft sich für eine 11-tägige Eventreihe vom 7. bis 17. September 2023 in der Schweiz. Es startet mit dem NFT Fest Lugano und geht über in das Swiss WEB3FEST 2023 in der Deutschschweiz. Vom 7. bis 17. September 2023 werden Lugano, Zug und Zürich zum Zentrum des Crypto Valley, dem Brennpunkt der dezentralen Innovation. Das Swiss WEB3FEST bietet informative...

Den vollständigen Artikel lesen ...