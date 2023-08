Properti verstärkt das Engagement für ESG als einer der ersten Integratoren von REMMS, dem "Real Estate Meta Rating and Monitoring on Sustainability".Zürich - Properti verstärkt das Engagement für ESG als einer der ersten Integratoren von REMMS, dem "Real Estate Meta Rating and Monitoring on Sustainability". REMMS startet nach intensiver Vorbereitungszeit offiziell in der Schweiz und setzt damit neue Massstäbe in Sachen Immobilienbewertung und Nachhaltigkeitsmanagement. Mit Immobilien nachhaltig in Richtung Zukunft Das Roll Out von REMMS wurde...

