Der EuroStoxx50 gewinnt am späten Vormittag 0,70 Prozent auf 4266,09 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag dank international guter Vorgaben einen neuen Erholungsversuch gestartet. Aus China gab es für Investoren gute Nachrichten mit einer Senkung der Steuer auf Aktiengeschäfte. Zudem zeichnete sich an den US-Börsen eine Fortsetzung der Freitagserholung ab. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,70 Prozent auf 4266,09 Punkte.

