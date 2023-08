Die spanische Managementgesellschaft wird die Steag-Pläne im Bereich Photovoltaik, Windkraft, Speicher, Wasserstoff, aber auch Fernwärme fortführen und deutlich ausbauen. Die Genehmigung der Kartellbehörden für die Übernahme wird bis Ende des Jahres erwartet.Asterion Industrial Partners kauft Steag für etwa 2,6 Milliarden Euro und steigt damit in den deutschen Energiemarkt ein. Die unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Madrid, der sich auf Infrastrukturinvestitionen auf dem europäischen Markt konzentriert, gab am Freitag die Unterzeichnung eines Kaufvertrags für den Erwerb des deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...