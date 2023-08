Mercedes-Benz will im Rahmen seines angekündigten globalen HPC-Netzes bis Ende 2024 die ersten 30 Schnellladeparks in Europa mit zusammen mehr als 200 Ladepunkten eröffnen. Der erste Standort soll noch in diesem Jahr in Mannheim entstehen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Franz Reiner, Chef der Tochter Mercedes-Benz Mobility. Der erste eigene HPC-Ladepark von Mercedes-Benz in ...

