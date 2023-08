EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

28.08.2023

BOOSTER Precision Components GmbH zeigt robustes Wachstum und Stabilität im ersten Halbjahr 2023 Deutliche Umsatzsteigerung mit +27 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr

(Q2 2023 vs. Q2 2022: +31,6 %)

EBITDA im Einklang mit den Erwartungen des Managements

Beschleunigte Transformation in einen branchenübergreifenden Anbieter: Fast 25 % des Neugeschäfts in Höhe von 50,7 Mio. EUR in H1 2023 entfallen auf nicht für Verbrennungsmotoren bestimmte Produkte Frankfurt a. M., 28. August 2023 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. H1 2023: Hohes Geschäftsvolumen und voranschreitende Transformation des Produktportfolios Mit einem kräftigen Anstieg der Umsatzerlöse um 27 % auf 94,3 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 (H1 2022: 74,2 Mio. EUR) konnte Booster die allgemeine Marktentwicklung weiterhin deutlich übertreffen. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein EBITDA von 11,2 Mio. EUR (H1 2022: 11,2 Mio. EUR). Bereinigt man das EBITDA des ersten Halbjahres 2022 um einen Einmaleffekt in Höhe von 2,5 Mio. EUR aus dem Verkauf eines Gebäudes in Belusa (Slowakei), stieg das EBITDA im H1 2023 auf vergleichbarer Basis um 28,8 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022. Das EBIT stieg von 6,9 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022 auf 7,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023, während der Konzernüberschuss in diesem Zeitraum durch höhere Zinsaufwendungen beeinträchtigt wurde und auf 1,9 Mio. EUR sank (H1 2022: 2,2 Mio. EUR). Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen von 65,9 Mio. EUR auf 73,2 Mio. EUR, bedingt durch einen höheren Bestand an Vorräten und Forderungen aufgrund des deutlich höheren Umsatzvolumens in H1 2023. Die Bilanzsumme stieg dementsprechend von 107,2 Mio. EUR auf 116,7 Mio. EUR. Das Eigenkapital wuchs deutlich um 21,1 % auf rund 15,6 Mio. EUR zum 30. Juni 2023 gegenüber 12,9 Mio. EUR zum Jahresende 2022. Jerko Bartolic, Managing Director und CEO von Booster Precision Components: "Wir freuen uns, unsere Halbjahresergebnisse zu präsentieren, die eine robuste operative Leistung zeigen. Der Umsatz für das erste Halbjahr 2023 hat sowohl die Budgeterwartungen (+4 %) als auch den entsprechenden Vorjahreszeitraum (+27 %) übertroffen und unterstreicht unseren anhaltenden Wachstumskurs. Die Tatsache, dass wir im ersten Halbjahr 2023 bereits fast 25 % unseres Auftragseingangs mit Produkten generiert haben, die außerhalb des Anwendungsbereichs für Verbrennungsmotoren liegen, bestätigt unser Vertrauen in die Transformation von Booster in einen branchenübergreifenden Anbieter." Anhaltend günstige Ertragslage in Q2 2023 Im Q2 2023 blieb die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe konstant hoch. Der Umsatz von Booster lag bei 46,9 Mio. EUR, was ein deutliches Wachstum von 31,6 % im Vergleich zum Q2 2022 bedeutet. Das EBITDA belief sich in Q2 2023 auf 5,6 Mio. EUR, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 3,8 Mio. EUR in Q2 2022 darstellt. Das EBIT von Booster stieg von 1,9 Mio. in Q2 2022 auf EUR 3,6 Mio. in Q2 2023 und das Konzernergebnis erreichte EUR 0,5 Mio. (Q2 2022: EUR -0,2 Mio.). "Unsere starke Ergebnisdynamik im zweiten Quartal 2023 unterstreicht die Erzielung von Skaleneffekten durch ein höheres Geschäftsvolumen gepaart mit einem unterproportionalen Kostenanstieg, was als Beleg für unsere solide Kostendisziplin gewertet werden kann", so Dr. Ralph Wagner, CFO von BOOSTER Precision Components. Aufgrund der guten Auftragslage rechnet die Booster-Gruppe für das Jahr 2023 mit einer Fortsetzung des deutlichen Umsatzwachstums auf Gesamtjahresbasis. Unter der Annahme, dass sich die Energiepreise und Rohstoffkosten auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren, erwartet das Management für 2023 eine Ergebnisverbesserung von mindestens 10 %. Der Halbjahresabschluss 2023 der BOOSTER Precision Components GmbH wird veröffentlicht unter: https://www.booster-precision.com/en/ . Kontakt

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M. T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com Über die Booster-Gruppe

Die Booster-Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Zur Booster-Gruppe gehören neun Unternehmen in fünf Ländern mit Produktionsstandorten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Das Produktportfolio umfasst hauptsächlich Verdichterräder und Komponenten für Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG), die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Ein besonderer strategischer Fokus liegt auf Komponenten für den Einsatz in elektrifizierten oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie für industrielle oder medizinische Anwendungen. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der Booster-Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



