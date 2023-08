Leipzig - RB-Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen kann sich vorstellen, seine Karriere bei den Sachsen zu beenden. "Ich habe immer gesagt: Solange ich gefordert werde und wir die gleichen Ziele haben, ist Leipzig immer eine Möglichkeit für den Rest der Karriere", sagte er dem "Kicker".



Mit Blick auf Spekulationen um einen möglichen anstehenden Wechsel sagte der Stürmer, der bereits seit zehn Jahren für RB spielt: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich." RB sei nicht auf ihn zugekommen, und es habe auch "keine Signale von außen" gegeben. Die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung fingen nun an. Vor dem hohen Konkurrenzkampf bei den Leipzigern im Sturm scheut sich der Däne nach eigenen Angaben nicht: "Es kann immer passieren, dass jemand länger ausfällt, wie ich in den letzten zwei Jahren. Da brauchst du Qualität, die das auffängt."



Da habe man jetzt eine "sehr gute Konstellation" im Sturm. "Ich brauchte immer den Konkurrenzkampf, um der Beste zu sein, der ich sein kann. Daran hat sich nichts geändert", sagte Poulsen.



"Und abgesehen von den letzten beiden Verletzungsjahren stand ich am Ende der Saison auch immer als Stürmer da, der auch spielt."

