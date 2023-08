Der britische Ölkonzern BP plant, in den nächsten drei Jahren rund 3,5 Milliarden Dollar in den ägyptischen Ölsektor zu investieren. Bei einem persönlichen Treffen sprachen der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi und BP-CEO Bernard Looney über die Investitionspläne des Unternehmens in Forschung, Exploration und Entwicklung.Der Konzern strebt an, seine Öl- und Gasproduktionskapazitäten in Ägypten zu erhöhen und gleichzeitig Umweltauswirkungen zu minimieren. Präsident El-Sisi lobte die wachsenden ...

