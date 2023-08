DJ Mercedes-Benz eröffnet im Herbst erste eigene Schnellladeparks

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz eröffnet im Herbst seine ersten eigenen Schnellladeparks. Wie der Automobilhersteller mitteilte, sollen ab Oktober die ersten Parks in Atlanta (USA), Chengdu (China) und Mannheim (Deutschland) in Betrieb gehen. Bis Ende 2024 strebt Mercedes-Benz den Ausbau des globalen Schnellladenetzes auf über 2.000 Ladepunkte an. Das langfristige Ziel sei es, bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 2.000 Ladeparks mit über 10.000 Ladepunkten zu schaffen.

Die Ladestationen bieten laut Mitteilung Ladeleistungen von aktuell bis zu 400 Kilowatt (kW). Dank eines intelligenten Lademanagements könne jedes Fahrzeug mit seiner maximalen Kapazität geladen werden.

August 28, 2023 09:29 ET (13:29 GMT)

