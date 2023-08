Namentlich am Hauptsitz will Armbruster eine einfachere, agilere und effizientere Organisation schaffen. Dem Schritt fallen in den zentralen Diensten 80 Stellen zum Opfer.Basel - Die Warenhauskette Manor reorganisiert ihren Hauptsitz, um sich «zukunftsfähig auszurichten». Bis Ende 2024 werden dort 80 Arbeitsplätze wegfallen. Manor will unter anderem verstärkt auf die Digitalisierung setzen. Um die Weichen für eine solide Zukunft zu stellen, sei die Digitalisierung ein Erfolgsfaktor, erklärte am Montag der seit einem halben Jahr amtierende Konzernchef Roland...

Den vollständigen Artikel lesen ...