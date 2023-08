DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 8

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/28.08.2023/16:10) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 21. August 2023 bis einschließlich 27. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 255.000 Stamm- und 51.602 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 21.08.2023 6.940 99,4058 AQUIS (AQEU) 21.08.2023 22.695 99,3360 CBOE Europe (CEUX) 21.08.2023 8.268 99,3611 Turquoise (TQEX) 21.08.2023 17.097 99,4017 Xetra 22.08.2023 2.601 100,0813 AQUIS (AQEU) 22.08.2023 13.693 100,0452 CBOE Europe (CEUX) 22.08.2023 4.163 100,0679 Turquoise (TQEX) 22.08.2023 9.543 100,1246 Xetra 23.08.2023 768 98,9508 AQUIS (AQEU) 23.08.2023 11.907 98,8561 CBOE Europe (CEUX) 23.08.2023 3.606 98,7694 Turquoise (TQEX) 23.08.2023 3.719 99,0019 Xetra 24.08.2023 7.165 97,4243 AQUIS (AQEU) 24.08.2023 51.727 97,4935 CBOE Europe (CEUX) 24.08.2023 12.188 97,4922 Turquoise (TQEX) 24.08.2023 28.920 97,4785 Xetra 25.08.2023 3.936 96,8159 AQUIS (AQEU) 25.08.2023 26.259 96,7104 CBOE Europe (CEUX) 25.08.2023 7.276 96,6969 Turquoise (TQEX) 25.08.2023 12.529 96,7927 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 21.08.2023 426 91,7312 AQUIS (AQEU) 21.08.2023 911 91,6131 CBOE Europe (CEUX) 21.08.2023 458 91,5812 Turquoise (TQEX) 21.08.2023 8.205 91,6129 Xetra 22.08.2023 272 92,0351 AQUIS (AQEU) 22.08.2023 1.575 92,1286 CBOE Europe (CEUX) 22.08.2023 299 92,2736 Turquoise (TQEX) 22.08.2023 4.854 92,1691 Xetra 23.08.2023 78 90,9808 AQUIS (AQEU) 23.08.2023 1.474 90,9379 CBOE Europe (CEUX) 23.08.2023 174 90,9451 Turquoise (TQEX) 23.08.2023 3.274 90,9930 Xetra 24.08.2023 990 90,1464 AQUIS (AQEU) 24.08.2023 4.017 90,1632 CBOE Europe (CEUX) 24.08.2023 632 90,0990 Turquoise (TQEX) 24.08.2023 13.963 90,1043 Xetra 25.08.2023 157 89,5338 AQUIS (AQEU) 25.08.2023 2.546 89,4951 CBOE Europe (CEUX) 25.08.2023 354 89,3339 Turquoise (TQEX) 25.08.2023 6.943 89,5112 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

