DJ Aktien Schweiz freundlich - Studienerfolg stützt Novartis

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Rückenwind erhielten die Kurse wie auch an anderen Börsen in Europa von fallenden Anleiherenditen und einem positiven Handelsauftakt der US-Börsen.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.033 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,22 (zuvor: 15,12) Millionen Aktien.

Das Notenbanker-Symposium am Wochenende in Jackson Hole hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht. Immerhin hatte US-Notenbankchef Powell in Aussucht gestellt, dass die Fed behutsam agieren werde. Dazu bekräftigte er, dass sie dies stark datenabhängig tun wolle.

Unter den Einzelwerten stiegen Novartis um 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Studiendaten zu seinem Cholesterinsenker Leqvio veröffentlicht. Die beiden anderen als defensiv geltenden Schwergewichte Roche (kaum verändert) und Nestle (+0,3%) hinkten hinterher.

Von den sinkenden Zinsen profitierten Technologiewerte wie Logitech (+1,4%) und AMS-Osram (+3,4%).

Gefragt waren trotz der sinkenden Zinsen auch Finanzwerte. Für UBS ging es um 1,6 Prozent aufwärts. Die Aktien der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbesserten sich um bis zu 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.