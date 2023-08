Zum Schluss verzeichnet der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ein Plus von 1,29 Prozent auf 4291,07 Punkte.Paris / London - Positive Nachrichten aus China haben am Montag den Aktienmärkten weltweit Schwung gegeben. An den europäischen Handelsplätzen bauten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne ab Mittag aus - am Nachmittag kam zudem Rückenwind von den ebenfalls steigenden Notierungen an den richtungweisenden New Yorker Börsen. Zum Schluss verzeichnete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ein Plus von 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...