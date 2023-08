In diesem Jahr hatten es Value-Aktien bislang nicht einfach. Doch Morningstar sieht nun eine Erholungs-Rallye bei Qualitätswerten und verrät, welche Aktien jetzt stark zulegen. Morningstar berichtet, dass Aktien wie Amgen und Berkshire Hathaway die aktuelle Value-Rallye anführen. Während im ersten Halbjahr 2023 Growth-Aktien mit plus 28 Prozent die Value-Aktien (plus 4 Prozent) outperformen konnten, sanken Wachstums-Aktien im zweiten Halbjahr bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...