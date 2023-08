NEW YORK (IT-Times) - Das US-amerikanische Unternehmen Instacart meldet seinen Börsengang an. Der Lebensmittel-Lieferdienst lässt seine Aktien an der US-Börse Nasdaq notieren. Instacart, ein Lebensmittellieferant aus den USA, bereitet seinen lang ersehnten Börsengang mit einem Initial Public Offering...

Den vollständigen Artikel lesen ...