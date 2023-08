Ford darf nun auch in Deutschland Autos mit einer Funktion zum teilautonomen Fahren verkaufen, bei der die Fahrer auf bestimmten Autobahn-Abschnitten die Hände vom Lenker nehmen darf. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe die Freigabe für die sogenannte Blue-Cruise-Technologie gegeben, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Durchaus gute Nes von Ford. Jedoch, reicht das im Kampf um die Pole Position im Bereich autonomes Fahren gegenüber Tesla, Waymo, Nio, Xpeng & Co?"Weltweit erfasste Daten aus mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...